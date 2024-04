Niels Steenstrup prend la tête de Thales InFlyt Experience

Thales a annoncé la nomination de Niels Steenstrup en tant que nouveau PDG de Thales InFlyt Experience. Il succède ainsi à TK Kallenbach qui va prochainement prendre sa retraite après avoir passé trois ans à la tête de l'activité IFEC de Thales.



Niels Steenstrup dispose de 35 années d'expérience dans le domaine des affaires internationales, ayant notamment bâti des entreprises mondiales performantes. Il apporte par ailleurs une connaissance approfondie de l'industrie de l'aviation et de la connectivité à bord, grâce à ses expériences de direction supérieure chez Inmarsat, Passur Aerospace, Gogo et Boeing.



Niels Steenstrup était d'ailleurs président d'Inmarsat Aviation de 2019 à 2023, entité de l'opérateur de télécommunications spécialisée dans les services de connectivité par satellite pour les cabines et les cockpits des principales compagnies aériennes et de l'aviation d'affaires. Il a dirigé le lancement d'Inmarsat dans le nouveau secteur de la mobilité aérienne avancée (aviation sans pilote) et a joué un rôle déterminant dans la vente d'Inmarsat à Viasat.



Pour rappel, la branche Thales InFlyt Experience propose des systèmes de divertissement en vol (AVANT), des solutions de connectivité (FlytLIVE) et des services numériques à destination des opérateurs pour optimiser la satisfaction, la fidélité et les recettes provenant des passagers. Thales InFlyt Experience est basée à Irvine (Californie).



(Photo © Thales)