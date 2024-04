Le SNCTA lève son préavis de grève pour le 25 avril

[mis à jour avec la communication ministérielle] Le SNCTA a annoncé qu'il levait son préavis de grève pour le 25 avril, bien que le mouvement promettait d'être très suivi, avec un abattement envisagé de 75 % des vols à Orly et de 65 % des vols à Roissy. Des perturbations restent toutefois à prévoir.



Le syndicat de contrôleurs aériens s'inquiétait en effet des modalités du projet de refonte du contrôle aérien français de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), notamment certains points techniques et liés à l'accompagnement social.



« Les mesures de modernisation prévues par l'accord, qui doivent notamment accompagner les évolutions des pratiques professionnelles des contrôleurs aériens, seront financées à travers les redevances de navigation aérienne facturées aux compagnies aériennes. Le budget de l'État et le contribuable ne sont pas sollicités », précise le ministère des Transports dans un communiqué.



La modernisation du contrôle aérien français est une nécessité et le projet en cours vise à rattraper les standards en vigueur dans les autres pays européens. La FNAM juge que le système français accuse dix à quinze ans de retard par rapport aux autres systèmes de contrôle du trafic.



(Photo © Groupe ADP)