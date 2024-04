AFI KLM E&M a remporté un contrat de soutien équipements auprès d'Ethiopian Airlines, couvrant sa flotte de Boeing 777. Il entre immédiatement en vigueur.



La société de MRO fournira une couverture complète pour tous les composants majeurs, y compris la disponibilité d'une équipe dédiée de spécialistes de l'assistance, l'accès à un inventaire complet de pièces détachées et de composants remplaçables.



La flotte d'Ethiopian Airlines compte actuellement vingt 777 en service (versions 200LR, 300ER et F) et a signé un protocole d'accord avec Boeing portant sur l'achat de huit 777-9 et douze options.



(Photo © AFI KLM E&M)