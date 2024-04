Condor a célébré la livraison de son premier Airbus A320neo, immatriculé D-ANCZ. L'appareil a été acquis en leasing avec Avolon. Il entrera en service le 15 mai sur la liaison Francfort - Palma de Majorque.



Son intégration s'inscrit dans le programme de modernisation de la flotte de la compagnie et lance le renouvellement de la flotte moyen-courrier. Condor avait en effet débuté le renouvellement de sa flotte en s'attaquant au segment long-courrier et en intégrant l'A330neo.



Peter Gerber, le CEO de la compagnie allemande, souligne à cette occasion que cette livraison intervient alors que tous ses vols long-courrier sont réalisés exclusivement en A330neo depuis maintenant un mois.



Condor attend treize A320neo et 28 A321neo - dont le premier exemplaire sera livré en juin - pour remplacer l'intégralité de sa flotte moyen-courrier actuelle d'ici 2029.



(Photo © Airbus)