Embraer P2F : NAC finalise sa commande d'E-Jet cargo

Le programme P2F (Passenger-to-Freighter) de la famille E-Jet est définitivement lancé. Embraer et Nordic Aviation Capital (NAC) ont finalisé une commande portant sur dix conversions d'E-Jet en avions tout cargo (programme E190F/E195F) avec des livraisons programmées à partir de 2024. Les appareils à convertir proviendront tous du portefeuille du loueur danois.



Les conversions seront réalisées par Embraer dans ses installations au Brésil. Elles consisteront notamment à découper une large porte cargo à l'avant du pont principal, à installer le système de chargement du fret, à renforcer le plancher, à installer une séparation 9G avec une porte d'accès et à équiper la cabine avec un système de détection d'incendie.



Le programme de conversions P2F d'Embraer avait été lancé en mars dernier. L'E190F pourra emporter une charge utile de 10,7 tonnes (dont 7 conteneurs ULD sur le pont principal) et l'E195F de 12,3 tonnes (8 ULD). Embraer promet 50% de volume en plus par rapport aux plus gros turbopropulseurs cargo et jusqu'à 30 % de coûts en moins par rapport aux monocouloirs de même génération.



En juillet dernier , lors du salon aéronautique de Farnborough, NAC avait signé un protocole d'accord avec l'opérateur Astral Aviation, basée à Nairobi (Kenya) pour la livraison de deux E190F.



Pour rappel, l'avionneur brésilien estime que le marché des E190F/E195F représente des perspectives de l'ordre de 700 appareils sur vingt ans (250 en remplacement et 450 pour de la croissance).