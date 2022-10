MRO : Les huiles et graisses NYCO désormais disponibles sur tous les sites du groupe Airbus

NYCO a été sélectionné par Airbus pour la fourniture de plusieurs lubrifiants et graisses issues de sa large gamme de produits Aéronautique & Défense. Sont notamment concernées l'huile turbine synthétique Turbonycoil®600 et la graisse multi-usage NYCO Grease® GN 148.



« Nous sommes vraiment ravis de soutenir Airbus avec notre large gamme de lubrifiants et en particulier avec Turbonycoil ® 600, l'huile turbine éprouvée de NYCO. Cet accord permet aux compagnies aériennes et opérateurs de réceptionner leur nouvel appareil avec des produits NYCO » annonce Pedro Dasi, le directeur pour l'aviation civile chez NYCO.



NYCO précise que ses produits sont désormais disponibles sur tous les sites Airbus dans le monde (Airbus Commercial, Airbus Helicopters et Airbus Defence and Space).



Turbonycoil® 600 est aujourd'hui qualifié par tous les principaux motoristes (General Electric, Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Canada, Honeywell, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines, Safran Helicopter Engines, CFM International, ...). Quant à la graisse multi-usage NYCO Grease® GN 148, particulièrement adaptée à la mise en place d'une stratégie de rationalisation des lubrifiants aéronautiques (réduction de coûts, de simplification, de gain de temps, d'optimisation de l'approvisionnement). Elle peut par exemple être utilisée sur plus de 90% des 425 travaux de lubrification d'un Airbus A320.



Pour rappel, l'activité aéronautique NYCO est née dans les années cinquante, notamment dans le secteur de la défense par la volonté d'indépendance de la France au niveau de ses lubrifiants. Les lubrifiants aéronautiques de NYCO sont aujourd'hui qualifiés sur nombre d'avions et hélicoptères militaires et civils.