MRO : SR Technics signe un accord de licence avec CFM International pour le réacteur LEAP-1B

Une nouvelle étape est franchie pour la grande société de maintenance suisse. SR Technics (SRT) a conclu un accord de licence GSLA (General Support License Agreement) avec CFM International pour les activités de maintenance des moteurs LEAP-1B (famille 737 MAX de Boeing).



Cet agrément permet désormais à SRT Technics d'offrir une large gamme de services MRO pour ce moteur de nouvelle génération.



« Avec la nouvelle licence, nous avons franchi une étape décisive dans le portefeuille de notre activité moteurs. Nous sommes très fiers d'étendre encore notre partenariat et notre collaboration existants et très fructueux avec CFM et d'ajouter ce type de moteur de pointe à nos capacités existantes » annonce Jean-Marc Lenz, le PDG de SR Technics.



La société MRO suisse précise que cette nouvelle capacité a reçu l'approbation de l'autorité EASA au début de l'année via l'Office Fédéral de l'Aviation Civile (OFAC). La certification de la FAA a quant à elle été accordée dans le cadre de son accord bilatéral avec l'EASA. Les services de maintenance, réparation et révision sur le LEAP-1B seront assurés depuis les ateliers moteurs de SRT à Kloten (Zurich).



La mise en place de cette nouvelle capacité s'appuie sur les relations solides de SRT avec CFM International et ses sociétés mères GE Aviation et Safran Aircraft Engines, ainsi que sur sa vaste expérience sur les réacteurs CFM56. SR Technics avait annoncé vouloir étendre ses services sur le LEAP-1B il y a seulement un peu plus d'un an.



Le repositionnement stratégique adopté en juillet 2020 par la société MRO suisse pour s'adapter à l'environnement du marché après la pandémie mise désormais plus particulièrement sur les services moteurs, une activité porteuse qui permet en plus de partiellement venir compenser ses coûts de main-d'oeuvre importants qui sont directement liés à sa position géographique à Zurich, ville où le coût de la vie figure notamment parmi les plus élevés au monde.