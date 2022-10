L'EASA certifie les ATR motorisés par le PW127XT-M de Pratt & Whitney Canada

La remotorisation des ATR est désormais disponible. ATR a annoncé que l'EASA (agence européenne de la sécurité aérienne) avait octroyé le certificat de type pour les ATR 42-600 et 72-600 équipés des nouveaux moteurs PW127XT-M de Pratt & Whitney Canada. Air Corsica sera l'opératrice de lancement, avec la mise en service du premier ATR 72-600 qui en sera doté d'ici la fin de l'année.



Le projet de remotorisation de l'ATR avait été dévoilé en novembre 2021, à l'occasion du salon de Dubaï. A ce moment-là, les essais en vol sur ATR étaient déjà en cours et l'entrée en service était promise sous un an.



Grâce à l'adoption de matériaux et technologies plus modernes, le PW127XT-M (XT pour « extended time ») permettra à ses opérateurs de réduire de 20 % les coûts de maintenance des ATR qui en sont équipés et de 3 % la consommation de carburant, tout en augmentant le temps de vol de 40 % grâce à une augmentation à 20 000 heures de vol des intervalles de maintenance.



« Nous avons par exemple augmenté la capacité des compresseurs basse pression et haute pression, et nous avons amélioré l'efficacité de la turbine de puissance. De plus, nous avons créé un changement radical dans la durée de vie cyclique de tous les composants, ce qui a permis d'améliorer le temps de vol et les intervalles de maintenance », explique Edward Hoskin, vice-président Ingénierie de Pratt & Whitney Canada.



Le moteur seul avait obtenu sa certification de Transports Canada puis de l'EASA à la fin de l'été. Il est par ailleurs compatible avec l'utilisation de 100 % de carburant durable d'aviation.