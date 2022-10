Sabena technics s'empare d'Héli-Union pour se renforcer dans le secteur de la maintenance des hélicoptères civils et militaires

Très grosse surprise concernant le groupe MRO français Sabena technics. Soutenu par ses actionnaires Sagard, BPI France et Towerbrook, Sabena technics annonce le rachat de 100% du groupe Héli-Union, l'un des plus importants opérateurs d'hélicoptères au monde.



Cette nouvelle acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de diversification de ses activités menée depuis ces dernière années, notamment par des opérations de croissance organique. Avec l'acquisition d'Héli-Union, Sabena technics devient de fait l'acteur français de référence sur le marché de la maintenance des hélicoptères, en particulier pour les hélicoptères militaires (MCO) en France.



« L'acquisition d'Héli-Union représente une étape stratégique majeure pour Sabena technics qui propose désormais une offre voilures tournantes voisine de son offre voilures fixes pour les aéronefs militaires. Nous continuons ainsi de développer un MRO français indépendant pour apporter des solutions efficientes et robustes conformes aux attentes croissantes de nos clients » a déclaré Philippe Rochet, Président de Sabena technics.



« Nos deux Groupes partagent une culture et des valeurs humaines similaires. Nous sommes confiants dans la capacité à réussir une parfaite intégration et sommes convaincus que ce rapprochement sera créateur de valeur » a-t-il ajouté.



Patrick Molis, PDG d'Héli-Union, va rejoindre le conseil d'administration de Sabena technics tandis que Jonathan Cosson assurera la direction générale d'Héli-Union, avec vocation d'élargir leur périmètre en intégrant les activités hélicoptères de Sabena technics.



Le groupe Héli-Union exploite aujourd'hui plus d'une quarantaine d'hélicoptères civils (EC225 , AW139 , AS365 N3 , S76C++ , H145 D3...) à travers ses différentes filiales présentes à travers le monde. Mais c'est aussi un acteur majeur de la maintenance des voilures tournantes, réalisant de nombreuses opérations notamment pour l'État français grâce à son agrément FRA 145 (Dauphin, Panther, Cougar, Super Puma, Caracal...).



La moitié des hélicoptères militaires français désormais soutenus par Sabena technics



C'est désormais pas moins de la moitié de la totalité de la flotte hélicoptères militaires française qui bénéficiera des services délivrés par Sabena technics. Mieux, en capitalisant sur cette position de référence en France, le groupe MRO français pourra renforcer son développement à l'export.



Sabena technics précise aussi que le rachat d'Héli-Union renforce aussi ses capacités de formation, notamment de pilotes, ainsi que sa présence à l'international à travers des implantations dans six nouveaux pays.



Pour rappel, Sabena technics avait fait l'acquisition de la société Aeromecanic basée à Marignane en novembre 2020, aujourd'hui Sabena technics MRS, afin de se doter de nouvelles capacités dans la maintenance d'avions et d'hélicoptères militaires. Ce rachat avait été suivi d'un contrat de maintien en condition opérationnelle pour les quarante hélicoptères AS555 Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) ainsi que pour les trois hélicoptères du même type opérés par la DGA Essais en vol.