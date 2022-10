Le C919 de Comac décroche sa certification de type en Chine

Le C919 tient enfin son précieux sésame. L'administration chinoise de l'aviation civile (CAAC) a en effet octroyé son certificat de type au monocouloir de Comac le 29 septembre, au cours d'une cérémonie à Pékin. L'avionneur et le motoriste du programme, Safran, l'ont annoncé le lendemain.



Comac vient ainsi de franchir une étape majeure mais la route vers la production en série de l'appareil n'est pas encore dépourvue de tout obstacle. Il va en effet devoir obtenir une autre certification pour la lancer et planifier une augmentation de ses cadences de production. Le premier appareil de série a toutefois déjà volé en mai dernier. Il doit entrer en service en 2023 auprès du groupe China Eastern Airlines.



Il aura fallu du temps à l'avionneur pour arriver jusqu'ici et concrétiser son rêve de proposer un concurrent local aux familles A320 et 737 d'Airbus et Boeing. Lancé en 2011, il visait une entrée en service en 2016. Mais le premier grand programme d'avion chinois - qui a tout de même fortement recours aux technologies occidentales dans ses équipements - a enregistré retard sur retard : le premier vol d'un prototype n'a eu lieu qu'en 2017 et la certification a glissé de six ans.



Aujourd'hui, Comac indique avoir enregistré des engagements sur 815 appareils de la part de 28 clients, destinés en grande majorité au marché chinois.