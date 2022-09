Le programme de modernisation des C-130H français vient de franchir une étape majeure avec la délivrance de son STC

La livraison du premier C-130H Hercules modernisé de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) est proche et il est très attendu. L'équipementier américain Collins Aerospace vient de décrocher le STC (certificat de type supplémentaire) lié aux modifications du premier prototype de la part de la Direction générale de l'armement (DGA). Une cérémonie était organisée spécialement dans l'un des hangars de maintenance de Sabena technics à Bordeaux-Mérignac le 14 septembre.



Il s'agit véritablement de la toute première certification mondiale pour ce type de modification pour le C-130H.



La DGA avait attribué le contrat de modernisation des 14 C-130H français à Collins Aerospace pour la maîtrise d'ouvrage, conformément à sa certification FRA-21J, en collaboration avec l'avionneur américain Lockheed Martin et Sabena technics. La société MRO française est quant à elle partenaire du Service industriel de l'aéronautique du ministère des Armées (SIAé) pour participer à la maintenance de la flotte de C-130H depuis 2018. C'est dans ce cadre que Sabena technics a eu la charge de modifier les deux premiers prototypes sur son site de Bordeaux.



Le programme de modernisation des avions de transport tactique de l'armée de l'Air et de l'Espace vise à prolonger leur vie opérationnelle jusqu'à horizon 2035, c'est-à-dire quelques années après que le lancement du processus de remplacement soit initié, tout en venant ajouter de nouvelles capacités opérationnelles. Douze des C-130H français ont été réceptionnés neufs entre 1987 et 1990, les deux derniers ayant été acquis d'occasion en 1996. À noter que neuf de 12 exemplaires sont des C-130H-30 (version longue), comme le premier appareil modernisé qui sera bientôt remis à l'AAE. Le chantier du deuxième prototype (version courte) est quant à lui bien avancé à Bordeaux.



Une modification profonde des C-130H de l'armée de l'Air



Mené depuis le début de l'année 2018, le chantier de modernisation des Hercules d'ancienne génération de l'armée de l'Air et de l'Espace comprend l'installation de la suite avionique Collins Aerospace Flight2 déployée sur six écrans couleur qui viennent remplacer les nombreux instruments électromécaniques et analogiques traditionnels. Ce Glass Cockpit est accompagné d'un double affichage tête haute (HUD) de type HGS-4500 qui peut afficher une vision améliorée multibande EVS-3000, un système qui permettra d'aider les pilotes lors des approches par mauvaise visibilité, de jour comme de nuit, et en particulier pour des missions tactiques pour lesquelles il pourra être combiné avec l'utilisation de lunettes de vision nocturne.



La suite avionique Flight2 rend aussi le C-130H compatible avec les derniers mandats de l'OACI pour les vols évoluant dans un environnement civil. Enfin, le nouveau poste de pilotage offre aussi les avantages de la communité avec d'autres appareils de l'armée de l'Air et de l'Espace (les E-3F Sentry pour ne pas les citer), générateur d'économies au niveau du soutien et de la maintenance.



La modification des 12 autres exemplaires de la flotte française va pouvoir commencer



Mais si la délivrance du STC vient récompenser tous les travaux de définition, de développement, d'intégration ainsi que les vols d'essai et de certification menés ces dernières années, il ouvre désormais la voie à la production des kits de modification en série pour les 12 autres avions qui seront quant à eux modernisés par l'AIA de Clermont-Ferrand.



Des premiers kits ont d'ailleurs déjà été livrés au SIAé en juillet en vue du démarrage des modifications du troisième appareil.