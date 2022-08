Le Boeing 787 entrevoit enfin la sortie d'un véritable cauchemar

Le ciel s'éclaircit peut-être pour la famille de long-courriers de nouvelle génération de Boeing. L'avionneur américain aurait obtenu une autorisation provisoire de la Federal Aviation Administration (FAA) pour renouer avec les livraisons de ses 787, un programme cloué au sol par le régulateur américain depuis plus d'un an.



Selon plusieurs médias américains parmi lesquels les agences Reuters et Bloomberg, ainsi que le New York Times, le Wall Street Journal et Aviation Week, Boeing serait enfin autorisé à livrer des Dreamliner même si le processus ne démarrera pas de façon imminente. L'information n'a pas encore été publiquement officialisée par Boeing ou la FAA.



Chaque appareil devra par ailleurs être inspecté par la FAA avant sa livraison au client, une mesure que redoutait Boeing et qui reste le signe que l'avionneur n'a pas encore totalement convaincu la FAA quant à sa méthodologie d'inspection.



Le programme...