Quel avenir pour les avions régionaux biturbopropulseurs ?

A l'occasion du salon de Farnborough, ATR a publié ses premières prévisions depuis 2018 concernant le marché des biturbopropulseurs sur vingt ans. L'avionneur estime que l'impact de la crise produira des effets à long terme qui amputeront le marché d'une partie de son potentiel de croissance. Embraer, qui envisage d'entrer sur le marché, a également présenté succinctement sa vision.



Selon les deux avionneurs, la demande en biturbopropulseurs entre 2022 et 2041 atteindra environ 2 400 appareils : 2 450 selon ATR, 2 280 selon Embraer. ATR estime que l'essentiel de la demande (65%, soit 1 500 appareils) sera liée au remplacement d'avions plus anciens. En effet, si la pandémie a provoqué le retrait des plus vieux appareils de la flotte mondiale, celle de biturbopropulseurs reste assez âgée et va devoir être remplacée, d'autant que le renouvellement des flottes est l'un des principaux et des plus immédiats leviers pour décarboner...