Collins Aerospace et Pratt & Whitney unis pour révolutionner l'aviation

Ces dernières années, Raytheon Technologies a bâti à coups de croissance externe un empire capable de travailler sur toutes les facettes d'un avion et de l'environnement dans lequel il évolue. Aujourd'hui, avec la priorité donnée à la décarbonation de l'aviation, le groupe va pouvoir s'appuyer sur sa multidisciplinarité et mobiliser toutes les forces de ses entités dans une collaboration qui lui permettra de « passer de technologies évolutives à des technologies révolutionnaires, aller plus vite, aller plus loin », selon les termes de LeAnn Ridgeway, directrice du développement durable chez Collins Aerospace. A l'occasion du salon de Farnborough, le groupe a ainsi pu donner des exemples de technologies sur lesquelles il désirait avancer, afin que l'industrie de l'aviation puisse atteindre ses objectifs en termes d'émission.



Collins Aerospace est particulièrement bien positionné pour mener cette révolution technologique. L'entité travaille par exemple sur l'environnement de l'avion : modélisation du trafic aérien,...