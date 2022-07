Akkodis se lance dans la conversion des ATR 72-600 en avions tout cargo

Nordic Aviation Capital (NAC) a signé un accord au salon aéronautique de avec Akkodis portant sur l'acquisition de 5 kits de conversion cargo pour des ATR 72-600. Le loueur danois précise que les appareils qui seront modifiés sont tous issus de son portefeuille et que les premières livraisons sont attendues dès le premier trimestre 2023.



Akkodis est le fruit du rapprochement des sociétés de conseils AKKA Technologies et Modis, conséquence du rachat de la première par le groupe suisse Adecco. Akkodis détient un STC (Supplemental Type Certificate) pour la conversion d'avions ATR de générations plus anciennes en appareils tout cargo, avec plus de 70 exemplaires convertis en opération dans le monde entier.



Le loueur indique aussi que l'intégration de la modification au niveau de la nouvelle suite avionique de l'ATR-600 représente un défi particulier, mais que les experts en ingénierie d'Akkodis ont identifié une solution pour leur...