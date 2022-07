Vallair lance une ligne de conversion d'Airbus A330-300 en cargo

Vallair travaillait depuis plusieurs mois à l'ouverture d'une ligne de conversion en France, dans ses nouvelles installations de Châteauroux (lire notre interview de son fondateur et PDG, Grégoire Lebigot). Le projet de la société française est désormais réel : grâce à un partenariat avec UUDS, elle ouvre une première ligne de conversion d'Airbus A330-300 en avion cargo de classe E et compte déjà un client avec deux appareils à modifier, Deucalion. Regio Lease est également partenaire CAMO (gestion du maintien de la navigabilité).



La solution développée ne nécessite pas le découpage d'une porte fret pour accéder au pont supérieur : le chargement se fait par un convoyeur installé dans la soute, qui charge et distribue les colis dans l'appareil, et non par des palettes. Grégoire Lebigot explique que cette solution présente plusieurs avantages, réduisant de 75% les coûts de modification par rapport à une conversion classique et abaissant à...