MRO : Bombardier inaugure son nouveau centre de services de Singapour

Bombardier a officiellement ouvert son nouveau centre de services de Singapour, désormais plus important centre de maintenance dédié à l'aviation d'affaires appartenant à un OEM dans la région Asie-Pacifique.



Ce centre est implanté à Seletar depuis 2014, mais il a été complètement transformé, avec une superficie quadruplée pour atteindre les 27 000 m². L'avionneur canadien annonce que son centre singapourien va ainsi offrir des capacités accrues pour les avions des flottes en croissance d'avions Learjet, Challenger et Global. Ces installations pourront aussi accueillir le nouveau Global 8000, récemment lancé, après son entrée en service en 2025.



L'important agrandissement permet aussi l'ajout des capacités de réparation des structures et des composites, ainsi que l'ajout d'un dépôt de pièces intégré qui desservira le centre et la région, ajoutant plus de 15 millions de dollars de stocks de pièces supplémentaires.



« Grâce à cet important agrandissement, le centre de services de Singapour offrira de très nombreux avantages à la clientèle en croissance de Bombardier en Asie, et notamment une rotation accrue des avions, une plus grande commodité et une plus grande tranquillité d'esprit, explique Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien, et Stratégie d'entreprise de Bombardier. « Les clients auront aussi à leur portée toute la gamme de services et soutien à la clientèle d'équipementier d'origine » a-t-il ajouté.



Le nouveau centre de services de Bombardier à Singapour devrait pouvoir accueillir plus de 2 000 avions d'affaires chaque année. Il emploie aujourd'hui plus de 200 salariés, avec 50 nouveaux recrutements prévus.



À noter que Jetex assurera aussi des services de FBO et d'assistance au sol à partir du site de Bombardier, avec un démarrage de l'activité prévu dans les prochaines semaines.



Pour rappel, Bombardier dispose d'un important réseau de soutien mondial avec des centres de services implantés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine. L'avionneur canadien va également ouvrir un nouveau centre en Australie (Melbourne) un peu plus tard cette année.