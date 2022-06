MCO : le soutien des hélicoptères NH90 français et allemands se verticalise aussi

Les flottes de NH90 livrés à la France et à l'Allemagne vont bénéficié d'un contrat innovant pour accroître leur disponibilité. Baptisé NOS (NH90 Operational Support), ce contrat de soutien a été signé entre NHIndustries et NAHEMA, l'agence de l'OTAN agissant en tant qu'autorité contractante au nom de la Direction générale de l'armement (DGA) et de la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) pour le ministère français des Armées et du BAAINBw pour le ministère allemand de la Défense.



NOS couvrira ainsi jusqu'à 100 hélicoptères NH90 en France et jusqu'à 131 hélicoptères NH90 en Allemagne, c'est à dire aussi bien pour la version navale (NFH) que la version de transport tactique (TTH) de l'hélicoptère. Il sera basé sur des objectifs de performances et verra les deux nations déléguer une grande partie de leurs activités de logistique et de maintenance à l'industrie afin de leur permettre de se concentrer sur leurs opérations.



« Cet accord constitué d'un ensemble de services harmonisés couvrant les besoins opérationnels de différentes versions du NH90, marque le lancement d'une nouvelle phase dans la dynamique de coopération entre la NAHEMA et NHIndustries » a expliqué l'Amiral Giorgio Gomma, directeur général de la NAHEMA. NOS comprend cinq années initiales de soutien avec deux options pour cinq années supplémentaires chacune, soit une durée potentielle de 15 ans.



« Le contrat comprend le soutien des organisations des clients en charge du maintien de la navigabilité, afin d'assurer la continuité de la disponibilité des pièces et l'établissement d'une approche optimisée de la chaîne d'approvisionnement des pièces et composants nécessaire au maintien en condition opérationnelle » a annoncé Nathalie Tarnaud-Laude, la présidente de NHIndustries.



La coentreprise formée par Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) et GKN Fokker (5,5%) sera ainsi en charge de l'approvisionnement en pièces pour la France et l'Allemagne à travers un service basé sur la fourniture d'heures de vol. NHIndustries gérera l'inventaire des nations, tout en fournissant des ressources pour assurer le bon déroulement des grandes visites d'inspection et de maintenance.



Par ailleurs, le contrat de soutien NOS laisse « une porte ouverte à d'autres nations qui désireraient se joindre à l'initiative » , un message important lancé à destination d'autres opérateurs du NH90 qui pourraient rapidement rejoindre le programme, et en particulier en Europe. Il faut dire que l'annonce tonitruante de la Norvège à la fin de la semaine dernière a été durement accueillie par NHIdustries.