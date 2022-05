COMAC fait voler le premier C919 de série

Le C919 fait partie des rares élus à pouvoir braver le confinement strict imposé à Shanghaï. Le premier appareil de série (portant l'immatriculation B-001J) a réalisé son vol inaugural le 14 mai. Il a décollé de l'aéroport de Pudong pour un vol de trois heures, durant lesquelles ses différents systèmes ont été testés.



Ce monocouloir est destiné à China Eastern Airlines, qui a signé une première commande ferme en mars 2021 pour cinq exemplaires de l'appareil. Ils seront exploités par sa filiale OTT Airlines (One Two Three), érigée spécifiquement pour les opérations de la compagnie avec des avions de conception chinoise (ARJ21 - dont sept exemplaires ont été reçus - et C919).



Aucune date de livraison n'est encore annoncée pour cet avion, qui est entré en production au troisième trimestre 2019. COMAC travaille en effet toujours à la certification du C919 avec l'autorité chinoise de l'aviation civile (CAAC),...