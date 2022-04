Le transporteur mexicain mas devient le premier opérateur des deux versions de l'A330P2F d'EFW

CDB Aviation, filiale irlandaise détenue à 100% par China Development Bank Financial Leasing Co., Limited (CDB Leasing), vient de réceptionner son tout premier avion tout cargo, un A330-300P2F récemment converti par EFW (Elbe Flugzeugwerke), la coentreprise d'Airbus et ST Engineering.



L'appareil a ensuite été placé en location chez le transporteur de fret mexicain mas (anciennement MasAir), qui devient de fait le premier opérateur au monde à disposer des deux variantes de l'A330P2F d'EFW. La compagnie mexicaine a en effet déjà réceptionné deux A330-200P2F (loués à Altavair) et attend un autre A330-300P2F contractualisé avec CDB Aviation, des appareils qui vont lui permettre d'assurer sa croissance dans un contexte marqué par de forts besoins liés au e-commerce.



« C'est un jour important et historique pour CDB Aviation car nous voyons le fruit de deux années de travail et de collaboration intenses, aboutissant à la livraison de notre tout premier A330P2F depuis notre entrée stratégique dans la location d'avions cargo », annonce Patrick Hannigan, le directeur général de CDB Aviation.



CDB Aviation a en effet décidé de se lancer sur ce marché en 2020 avec une commande initiale portant sur deux A330P2F, puis est devenue la plus importante société de leasing cliente du programme de conversion d'A330 d'EFW, avec douze autres exemplaires contractualisés en février dernier. Cette commande a d'ailleurs contribuer aux besoins d'établir de nouvelles lignes de conversions dédiées aux A330P2F d'EFW qui viendront s'ajouter à celle de Dresde (Allemagne), à savoir celle de ST Engineering à Shanghaï (Chine) et Mobile (Alabama).



Pour rappel, CDB Aviation a déjà reçu des engagements pour placer ses A330P2F en Chine, avec Sichuan Airlines (2 appareils) et Jiangxi Cargo Airlines (trois appareils).