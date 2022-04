La DMAé confie à Safran le MCO des moteurs des hélicoptères de l'État français pour 10 ans de plus

Le nouveau contrat Saturne (Soutien avancé des turbines de l'État) couvre quelque 1600 moteurs d'hélicoptères de l'Aviation légère de l'Armée de Terre (ALAT), l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE), la Marine nationale, la Sécurité Civile, la Gendarmerie Nationale, les Douanes et la DGA Essais en Vol. Il concerne aussi les turbines de nouvelle génération Arrano 1A qui équiperont les H160M Guépard du programme d'Hélicoptère Interarmées Léger (HIL).



La Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) et Safran Helicopter Engines ont renouvelé le contrat pour le maintien en conditions opérationnelles (MCO) des 1600 turbines équipant les hélicoptères de l'État français pour une durée de 10 ans supplémentaires.



Le nouveau contrat est baptisé « Saturne » (Soutien avancé des turbines de l'État) et s'inscrit dans la stratégie de verticalisation des contrats de soutien de la DMAé menée depuis deux ans pour transformer complètement le MCO aéronautique, notamment en responsabilisant davantage les industriels pour augmenter la disponibilité opérationnelle des flottes. Il couvre les différents hélicoptères de l'Aviation légère de l'Armée de Terre (ALAT), l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE), la Marine nationale, la Sécurité Civile, la Gendarmerie Nationale, les Douanes et la DGA Essais en Vol.



« L'État renouvelle sa confiance à Safran Helicopter Engines pour garantir la disponibilité de son parc de 1600 moteurs d'hélicoptères. C'est un motif de fierté pour les femmes et les hommes de Safran Helicopter Engines. Cette fierté nous oblige à l'excellence en cohérence avec notre ambition de continuer d'apporter à l'État le "meilleur du meilleur" en termes de qualité de service. Nous sommes engagés pour continuer d'assurer une disponibilité moteurs de 100% en métropole, en outre-mer ou en opérations extérieures comme c'est le cas, sans discontinuer, depuis plus de 14 ans », a déclaré Franck Saudo, Président de Safran Helicopter Engines.



Le contrat MCO liant Safran Helicopter Engines et l'Etat français avait été signé en 2001, puis renouvelé une première fois en 2011, soit avant la création de la DMAé et la mise en place de la reforme du MCO aéronautique.



Selon le spécialiste des moteurs d'hélicoptères du groupe Safran, Saturne couvre la majorité des moteurs de sa gamme, dont la turbine de nouvelle génération Arrano 1A qui équipera le nouvel hélicoptère H160M Guépard développé dans le cadre du programme d'Hélicoptère Interarmées Léger (HIL), ainsi ainsi que sur les H160 de la Gendarmerie nationale et de DGA Essais en vol. Pour rappel, 169 H160M sont destinés à l'armée de Terre (80), à la Marine nationale (49) et à l'armée de l'Air et de l'Espace (40) et sont livrables à partir de 2027. Le MCO des moteurs des hélicoptères de l'État français est piloté depuis le site de Safran Helicopter Engines à Tarnos.



Safran Helicopter Engines précise également que le périmètre des services va s'élargir avec Saturne, avec une valorisation des données de fonctionnement des moteurs et la mise à disposition de services digitaux qui simplifieront la gestion de la maintenance au quotidien.



La DMAé avait d'ailleurs indiqué lors d'une conférence de presse en janvier que l'utilisation massive de données en vue de faire de la maintenance prédictive était l'un des leviers importants pour améliorer la disponibilité des flottes.



De plus, pour les futurs H160M, le MCO est ainsi défini avant même l'intégration des premiers hélicoptères au sein des différentes forces armées françaises, un élément qui était jugé particulièrement important par la directrice de la Maintenance aéronautique, Monique Legrand-Larroche au début de l'année. « Il est important que la maintenance soit prise en compte dès le lancement des programmes, partant du constat que les aéronefs les plus faciles à soutenir sont ceux dont le soutien a été pris en compte dès la phase de conception » avait-elle constatée.