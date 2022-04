Pour contrer l'A330 MRTT d'Airbus, IAI et HAL veulent lancer un 767 MRTT qui sera converti en Inde

Les chances de voir l'Airbus A330 MRTT dans la flotte de l'Indian Air Force (IAF) sont-elles en train de disparaître ?



Israel Aerospace Industries (IAI) a signé un protocole d'accord (MoU) avec Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pour convertir des Boeing 767 de transport de passagers en avion de ravitaillement et de transport de type MRTT (Multi Mission Tanker Transport). Le processus de modification des appareils sera effectué sur le sol indien, utilisant les ressources de « l'écosystème de défense local de l'Inde » tout en venant soutenir le plan stratégique du « Make in India ».



Boaz Levy, le PDG d'IAI, n'y va d'ailleurs pas par quatre chemins, indiquant que « ce partenariat avec HAL ouvrira le marché indien à la plateforme convertie ». Ce projet vise ainsi à fournir à l'Inde « de nouvelles capacités et la solution la plus rentable et la plus économique disponible sur le marché ». En clair, la cible est l'Indian Air Force, venant ainsi couper l'herbe sous les pieds d'Airbus Defence and Space.



Pour ce faire, le partenariat combinera l'expertise de plusieurs décennies acquises par IAI et HAL dans le développement, la fabrication et la production de platesformes de défense de pointe. Le possible futur 767 MRTT bénéficiera évidemment par ailleurs des STC bien connus de la division aéronautique du groupe israélien , anciennement BEDEK. IAI entend d'ailleurs aussi profiter de cet d'accord pour utiliser les potentielles futures capacités de conversion indiennes pour doper ses propres conversions P2F (Passenger to Freighter) commerciales, c'est-à-dire pour ses avions cargo 767BDSF (BEDEK Special Freighter).



IAI travaille sur une version ravitailleur du 767 depuis la fin des années 2000, un appareil dont le premier, et unique client a été la force aérienne colombienne (767 MMTT livré en 2010 pour ravitailler ses chasseurs Kfir - en photo). Ce programme a logiquement été freiné depuis par l'avionneur américain pour protéger ses propres KC-767 (puis KC-46).



L'armée de l'air indienne s'intéresse aussi à l'A330 MRTT d'Airbus depuis 2009 pour compléter sa flotte d'avions ravitailleurs (6 lIliouchine Il-78 Midas). La presse indienne indiquait il y a un an que l'IAF prévoyait même de louer un premier A330 MRTT à la France à des fins d'entraînement et d'analyse, avant d'en prendre potentiellement cinq autres.



Les pilotes de Rafale de l'IAF ont d'ailleurs déjà fait appel à des A330 MRTT pour se ravitailler, que ce soient pour des vols de convoyage depuis la France ou encore lors de l'exercice de grande ampleur Desert Knight 21 mené au-dessus de l'État indien du Rajasthan avec l'armée de l'Air et de l'Espace l'année dernière.