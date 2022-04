Un Boeing 737 MAX 10 en bien mauvaise posture

Décidément, la nouvelle version allongée de seulement 66 pouces du 737 MAX, soit trois petits cadres de fuselage, n'a pas fini de torturer Boeing. Le 737-10 vole maintenant depuis 10 mois mais sa certification est loin d'être simple, avec son train d'atterrissage principal redessiné mais surtout avec ses nouvelles modifications informatiques liées à l'intégration d'une nouvelle sonde d'incidence virtuelle destinée à pallier l'insuffisance de données ségrégées venant alimenter le fameux dispositif MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).



La tâche est ardue et la certification de l'appareil pourrait bien dépasser la date butoir du 31 décembre, avec pour conséquence l'obligation de refondre entièrement le poste de pilotage pour y intégrer un véritable EICAS (Engine Indication and Crew Alerting System) et non plus les simples diodes du Master Caution System datant de Mathusalem. Cela impliquerait au moins deux années de modifications et de certification supplémentaires (mise en service...