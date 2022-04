SR Technics rejoint le réseau MRO du GTF de Pratt & Whitney

La société de maintenance suisse SR Technics va étendre ses capacités au réacteur PW1100G-JM (A320neo) de Pratt & Whitney.



SR Technics entre dans le réseau MRO du GTF du motoriste américain Pratt & Whitney. L'activité Engine Services du spécialiste de la maintenance aéronautique basé à Zurich va étendre ses capacités au réacteur PW1100G-JM (famille A320neo d'Airbus), confirmant sa stratégie désormais tournée vers les moteurs de nouvelle génération.



SR Technics avait en effet annoncé l'année dernière qu'il développait de nouveaux services MRO pour le réacteur LEAP-1B de CFM International, la motorisation exclusive de la dernière génération de 737 de Boeing (737 MAX), avec une capacité initiale attendue cette année. L'atelier moteur de l'ancienne division maintenance de Swissair et de SR Group à Kloten était jusqu'à présent concentré sur les familles de réacteurs CFM56 et PW4000.



Selon la société MRO suisse, la nouvelle capacité GTF est un pilier majeur du développement de l'entreprise. « En ajoutant le moteur PW1100G-JM, nous élargissons non seulement notre portefeuille de produits, mais nous élargissons également notre main-d'oeuvre hautement qualifiée et notre présence en Suisse », a déclaré Jean-Marc Lenz le directeur général de SR Technics.



SR Technics prévoit en effet de créer jusqu'à 400 nouveaux emplois hautement qualifiés d'ici 2024 pour accompagner le développement de ses nouvelles capacités et pour répondre à la demande associée. La grande société MRO de Zurich va aussi investir « un montant élevé à deux chiffres en millions de francs suisses » sur son site principal pour s'équiper de nouveaux outils et équipements, avec notamment un nouveau banc d'essai moteur. SR Technics fournira en effet des services complets aux opérateurs de PW1100G-JM, avec des capacités complètes de démontage, d'assemblage et de test. À titre d'indication, les A320neo/A321neo de SWISS (8 appareils en service sur les 25 commandés au total) sont motorisés par des GTF de Pratt & Whitney.



Pour rappel, SR Technics avait procédé à un repositionnement stratégique en juillet 2020 pour adapter ses activités à l'environnement du marché post-pandémie, en misant plus particulièrement sur les services moteur, sur les activités de maintenance en ligne, et sur le négoce d'équipements.