De Havilland Canada lance le DHC-515

Cela faisait quatre ans que Viking en parlait, De Havilland Canada l'a fait. L'avionneur canadien a annoncé le 31 mars le lancement du programme de bombardier d'eau, DHC-515. Grâce à la médiation de la Corporation commerciale canadienne (CCC), il détient déjà des engagements - sous forme de lettres d'intention - de la part de clients européens pour 22 exemplaires de l'appareil. Les livraisons doivent se dérouler entre le milieu et la fin de la décennie.



Le DHC-515 est la continuation du programme de Canadair, qui avait débuté avec les CL-215 et s'était poursuivi avec les CL-415. Lorsque Viking et le groupe Longview ont récupéré les certificats de type auprès de Bombardier en 2016, ils n'ont pas mis longtemps avant d'envisager un nouveau modèle modernisé. Evoqué dès 2018, celui qui était alors désigné CL-515 était déjà à la recherche de financements. A ce moment-là, Viking avait lancé un programme de...