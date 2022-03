Focus MRO au Moyen-Orient : Interview de Lionel Roques, Directeur des ventes de Tarmac Aerosave

Le Journal de l'Aviation était présent au salon MRO Middle East qui s'est tenu fin février à Dubaï (Émirats arabes unis). Alors que la société fondée par Airbus, Safran Aircraft Engines et Suez accueillait son 1300e appareil, nous nous sommes entretenu avec Lionel Roques, Directeur des ventes de Tarmac Aerosave, pour recueillir sa vision sur la reprise au Moyen-Orient, sur les tendances qui se dégagent au niveau du déstockage des avions de ligne et sur les transitions d'appareils appartenant aux loueurs, ainsi que sur les autres activités de l'entreprise touchant au cycle de vie des avions commerciaux de façon plus générale. Cet entretien est le deuxième article d'un focus spécial dédié au secteur MRO (Maintenance Repair & Overhaul) au Moyen-Orient.



Quel est votre sentiment sur la reprise au Moyen-Orient et sur la conjoncture en général



Tarmac Aerosave travaille avec différents opérateurs basés au Moyen-Orient, mais aussi avec des loueurs de la région. Nous observons deux choses. Il y a tout d'abord à nouveau de l'activité pour la remise en service des avions, ce qui est une bonne chose. C'est vrai sur les monocouloirs A320 et 737, mais également sur les gros-porteurs. Nous voyons clairement une accélération. L'année dernière, nous avons réalisé 280 mouvements d'avions, arrivées et départs confondus, ce qui signifie que l'activité repart. Et en ce début d'année, nous observons beaucoup de demandes de remises en service pour la saison été qui arrive, pour des monocouloirs et, étonnamment, aussi pour des gros-porteurs.



C'est plus important que ce qui avait été prévu ?



Nous n'avions pas vraiment une vision directe sur le niveau prévu, car la...