Focus MRO au Moyen-Orient : Interview d'Alain Berger, Directeur du Support et des Services de Safran Nacelles

Le Journal de l'Aviation était présent au salon MRO Middle East qui s'est tenu fin février à Dubaï (Émirats arabes unis). Alain Berger, Directeur du Support et des Services de Safran Nacelles revient dans cette interview sur sa prise de fonction en pleine pandémie, sur les activités d'AMES (Aerostructures Middle East Services) à Dubaï, sur la prochaine ouverture d'un centre de réparation en Chine, mais aussi sur sa vision concernant la reprise des activités de maintenance avec le redémarrage du transport aérien. Cet entretien est le troisième article d'un focus spécial dédié au secteur MRO (Maintenance Repair & Overhaul) au Moyen-Orient.



Vous avez pris vos nouvelles fonctions en pleine pandémie, une période qui n'était, j'imagine, pas des plus faciles...



J'ai en effet pris la direction du Support et services après-vente de Safran Nacelles au mois d'avril 2021, à un moment où nous connaissions déjà pratiquement une année de crise. Mais j'étais déjà dans le Groupe et connaissait l'environnement que nous traversions. L'impact de la pandémie de covid-19 s'est ressenti sur tout le secteur aéronautique y compris à Safran Nacelles en 2020 et 2021. En ce début d'année 2022, avec la reprise graduelle du trafic aérien, nos activités reprennent, notamment avec le support apporté aux compagnies aériennes pour préparer la remise en service de leurs flottes.



Comment ont résisté les contrats de services NacellelLife™?



L'activité support et service NacelleLife™ a continué, avec une activité commerciale assez dynamique durant ces deux années. Sur l'année 2021, nous avons ainsi signé une...