« Notre ambition est de convertir nous-mêmes des avions en cargos, ici, à Châteauroux », Grégoire Lebigot, président de Vallair

Vallair vient d'inaugurer, le 22 février, son nouveau hangar de maintenance à l'aéroport Marcel Dassault de Châteauroux. Pour l'expansion de ses activités, la société de MRO a vu les choses en très grand : le bâtiment couvre une surface de 8 520 m² et peut accueillir cinq appareils de la famille A320 simultanément. Mais la hausse des capacités n'est pas le seul but de Vallair, qui s'engage également pleinement dans la réindustrialisation de la France, comme nous l'explique Grégoire Lebigot, le président et fondateur de Vallair.



Pourquoi avoir loué cet immense bâtiment, que va-t-il changer pour les activités de Vallair ?



Ce nouveau hangar à Châteauroux est un bâtiment aux dimensions assez impressionnantes, surtout par sa hauteur puisqu'il permet d'accueillir un Airbus A380 sur vérins - c'est pour cela qu'on l'appelle la cathédrale. Mais l'A380 ne fait pas partie du modèle de Vallair. Historiquement, nous sommes un MRO...