Collins Aerospace étend encore ses capacités MRO en Asie-Pacifique

Alors que le salon aéronautique de Singapour ouvre ses portes en comité plutôt restreint compte tenu des restrictions de voyage encore en vigueur dans la région, Collins Aerospace entend toujours miser sur le développement du transport aérien en Asie-Pacifique dans les prochaines années. L'équipementier américain vient de dévoiler des investissements de plus de 27 millions de dollars pour presque doubler la taille de ses opérations MRO à Xiamen (Chine), et quadrupler celles implantées à Selangor, à proximité de Kuala Lumpur (Malaisie). Ces capacités supplémentaires permettront d'accélérer les délais d'exécution et d'offrir des services plus efficaces aux clients basés dans la région.



« La région Asie-Pacifique est un marché clé pour Collins et ces expansions représentent notre engagement à fournir le meilleur service possible à nos clients régionaux », a déclaré Daven Tey, directeur régional, IATA III Aftermarket Operations pour Collins Aerospace. « Nos clients sont impatients de bénéficier d'un support régional pour leurs plateformes de croissance, et nous serons désormais en mesure de leur proposer des services MRO encore plus critiques. Cette croissance ouvrira également la voie à l'introduction de nouveaux produits et à la transformation numérique pour améliorer nos opérations futures, tout en améliorant la livraison à temps » a-t-il ajouté.



Collins Aerospace va ainsi investir plus de 11 millions de dollars à Xiamen pour déplacer ses activités MRO dans une nouvelle installation de près de 7500 m2. Le site fournira des services MRO pour plusieurs de ses produits à destination de l'aviation commerciale, mais aussi l'aviation générale et les voilures tournantes (systèmes de contrôle du carburant, actionneurs, treuils de sauvetage pour hélicoptères, toboggans d'évacuation, avionique...). Il prendra en charge les équipements des plateformes 787, A350, A330neo mais aussi les programmes chinois comme l'ARJ21 et le C919.



Quant au site de Selangor, Collins Aerospace va investir plus de 16 millions de dollars pour déplacer son activité de maintenance et de réparation vers une nouvelle installation de près de 15000 m2 au Subang Aerotech Park. Avec un site quatre fois plus vaste, l'équipementier va ainsi ajouter de nouvelles capacités MRO pour ses machines à cycle pneumatique, ses échangeurs de chaleur, ses démarreurs de moteur, des vannes, les hélices et les systèmes d'actionnement. Le site prendra notamment en charge les équipements des plateformes 787, 777X, A320, A380, ATR 42 et ATR 72.



Pour rappel, Collins Aerospace avait annoncé en janvier qu'il lançait de nouvelles capacités MRO pour son hélice 568F (ATR série -500 et -600) à partir de son site de Selangor, avec initialement la mis en place d'un pool local de pièces révisables. Les hélices en composite à six pales 568F de Collins Aerospace sont produites par sa filiale Ratier-Figeac en France.



L'équipementier américain précise enfin que ses nouvelles installations MRO en Chine et en Malaisie travailleront également en étroite collaboration avec son hub dédié à l'innovation de Singapour (Collins Innovation Hub), un centre implanté près de l'aéroport de Changi depuis 2 ans qui participe à normalisation et à optimisation des outils et processus en vigueur dans le réseau MRO mondial de Collins Aerospace (à lire notre article : Collins Aerospace dévoile son hub dédié à l'innovation de Singapour).