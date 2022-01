MRO : Airbus Helicopters s'offre un nouveau centre logistique à proximité de l'aéroport de Roissy CDG

Le soutien est un axe de développement fort pour Airbus Helicopters et la mise en place du nouveau centre logistique de l'hélicoptériste à proximité des pistes de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, au nord de Paris, en témoigne.



Implanté à Tremblay-en-France dans le parc d'activités AeroliansParis, ce nouveau bâtiment de 13 400 m2 a été développé par Barjane, en partenariat avec Daher.



Le site comprend 12 400 m2 d'espace logistique et 1 000 m2 de bureaux et peut stocker 30 000 pièces de rechange à destination des opérateurs de ses hélicoptères. Il sera occupé par 200 collaborateurs d'Airbus et de Daher qui auront pour tâche de gérer annuellement un flux entrant et sortant de quelque 200 000 pièces. Et évidemment, sa proximité avec la zone fret de Roissy CDG va permettre de diminuer les délais de transports.



Avec ce nouveau centre logistique MRO, Airbus Helicopters entend ainsi améliorer ses services auprès de sa base client internationale en garantissant un temps d'immobilisation minimum pour ses appareils



« L'achèvement de cette installation logistique MRO à la pointe de la technologie soutient notre ambition à long terme de regrouper toutes nos références logistiques MRO sous un même toit, d'optimiser nos flux et d'offrir un niveau de réactivité en ligne avec les attentes des clients », a annoncé Christoph Zammert, vice-président exécutif du support client et du service chez Airbus Helicopters.



Il faut dire que l'activité après-vente de l'hélicoptériste européen ne connaît pas vraiment la crise, avec par exemple ses offres HCare qui ne cessent de s'imposer chez les opérateurs. Airbus Helicopters a d'ailleurs indiqué qu'il venait d'étendre sa gamme de services l'année dernière avec HCare Classics, un ensemble de services sur mesure destiné à couvrir sa gamme historique, soit environ 2 000 hélicoptères de type H120, Dauphin, Puma et Gazelle.



Airbus Helicopters a par ailleurs voulu rappeler qu'un premier centre logistique de 46 500 m2 avait déjà été mis en place en 2011 en partenariat avec Daher et le spécialiste du bâtiment industriel Barjane. Ce centre est implanté au Technoparc des Florides à Marigan, non loin du site industriel de l'hélicoptériste.