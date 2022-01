Airbus et Tarmac Aerosave vont lancer un service de gestion du cycle de vie des avions en Chine

La Chine se pose sérieusement la question de la gestion de la vie et du recyclage de ses appareils les plus anciens. La ville de Chengdu a signé un protocole d'accord avec Airbus et Tarmac Aerosave le 18 janvier, envisageant la création d'un centre de services dédié à la gestion du cycle de vie des avions, c'est-à-dire leur stockage, leur maintenance, leur transition puis leur recyclage.



Le projet est de créer une société qui pourra mettre en oeuvre ces quatre activités, dans lesquelles Tarmac Aerosave est spécialisée, sur un site unique. La coentreprise d'Airbus, Safran Aircraft Engines et Suez lui apportera son savoir-faire, notamment dans le démantèlement, ses certifications EASA et FAA et pourra prendre en charge la formation des équipes locales.



Un accord plus formel doit être signé mi-2022, qui définira le cadre de la coopération industrielle entre les différents acteurs. Le centre, qui sera situé à...