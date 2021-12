« Il y a des compétences en France que Boeing recherche » - Jean-Marc Fron, DG de Boeing France

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jean-Marc Fron, directeur général de Boeing France.



Alors que Boeing a pu reprendre les livraisons du 737 MAX et obtient petit à petit les autorisations nécessaires des autorités nationales pour sa remise en service, le programme a de nouveau retrouvé un rythme constant de production, qui pourrait accélérer si la demande est là et si la chaîne d'approvisionnement peut suivre. Jean-Marc Fron s'en félicite, sans éluder les retards du 777X et les difficultés du 787, et confirme par ailleurs que les réflexions sont toujours en cours sur le lancement d'un programme pour couvrir le segment de marché des 757-767.



Il évoque également les prévisions de croissance du transport aérien, qui n'ont pas été modifiées à long terme par la crise sanitaire, mais qui ont évolué dans le sens où cette croissance va devoir être rendue acceptable d'un point de vue environnemental. A ce propos, il rappelle quelles sont les pistes privilégiées par Boeing pour améliorer l'empreinte de l'aviation.



Il souligne également l'implication de l'avionneur américain en France, avec ses équipes, ses clients et ses partenaires. Boeing a déjà recours à plus d'une centaine de fournisseurs dans le pays et essaie de développer encore son empreinte industrielle dans le pays. Il rencontre actuellement différents industriels dans le cadre d'un tour de France afin d'identifier ceux qui pourraient soutenir sa production.