Le premier Airbus A320 cargo au monde décolle

Le tout premier Airbus A320P2F (Passenger to Freighter) d'Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise d'Airbus et ST Engineering, a effectué son vol inaugural. La lutte contre les multiples déclinaisons du Boeing 737-800 en avions cargo va pouvoir commencer.



On savait que son premier vol était proche, mais Elbe Flugzeugwerke (EFW) a su garder la surprise jusqu'à la fin. Le tout premier Airbus A320P2F (Passenger to Freighter) a décollé pour la première fois le 8 décembre depuis l'aéroport de Seletar à Singapour. Comme pour le premier A321P2F en janvier 2020, cet appareil a en effet été converti par ST Engineering, la société singapourienne étant partenaire d'Airbus dans leur joint-venture commune EFW en Allemagne.



La conversion du prototype avait démarré en mars. Cet A320 (MSN 2737, V2500, ex-IndiGo, livré neuf à TAM au brésil en 2006) va désormais effectuer les tests de certification usuels pour pouvoir décrocher le STC EASA dans les toutes prochaines semaines. L'appareil sera ensuite placé en location au sein du groupe américain Vaayu Group via la nouvelle division leasing de ST Engineering, ST Engineering Aerospace Resources (STEAR).



Le nouvel A320P2F vient compléter la gamme...