Le premier Airbus A321XLR est en phase finale d'assemblage

L'A321XLR se rapproche de ses premiers essais. Airbus a fait une mise à jour de l'avancement du programme le 6 décembre, indiquant notamment que le tout premier exemplaire de l'appareil était en phase finale d'assemblage. Les travaux se déroulent dans les installations de l'avionneur à Hambourg, sur la ligne pilote « FAL Line 2 » du Hangar 9.



Les composants majeurs de l'appareil (sections de fuselage, ailes, empennage, trains), ainsi que les équipements associés, ont été assemblés et le premier A321XLR, MSN 11000, se trouve désormais en station 25. C'est là que l'installation de la dérive horizontale est finalisée, que la cabine et ses systèmes (rangements, éclairage, éclairage de secours, systèmes audio et vidéo) sont installés et testés. Des essais système hors cabine y ont également lieu, sur l'avionique, les équipements de navigation et de communication ou l'étanchéité des réservoirs.



L'A321XLR sera ensuite déplacé sur la station 23,...