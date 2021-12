Un mois véritablement exceptionnel pour les conversions d'avions de transport de passagers en cargo

Entre l'aura médiatique du salon aéronautique de Dubaï et les réels besoins du marché portés par la diminution des capacités des soutes des avions commerciaux de transport de passagers offerte sur le long-courrier d'une part, et par l'essor ininterrompu du e-commerce au niveau mondial d'autre part, l'actualité liée aux conversions P2F (Passenger-to-Freighter) a atteint son apogée en novembre, confirmant une tendance de fond réelle depuis deux ans.



La société texane Aero Capital Solutions (ACS) a commandé 13 B737-800SF supplémentaires à Aeronautical Engineers (AEI), portant ainsi à 34 le nombre d'avions de ce type acquis. Avec cette quatrième commande itérative, ACS deviendra de fait le plus important client du programme 737-800SF d'AEI. Le premier avion de cette nouvelle commande commencera à être modifié en mars 2023 chez Commercial Jet à Miami (Floride). Les 12 autres seront modifiés par Commercial Jet, KF Aerospace (Canada) et HAECO Xiamen (Chine), un dernier avion devant entrer en phase de conversion en décembre 2023.



La compagnie Emirates a annoncé qu'il sera l'un des premiers opérateurs du programme 777-300ERSF de la division Aviation d'IAI (Bedek), avec quatre avions livrables en 2024. Emirates SkyCargo investira un milliard de dollars pour augmenter ses capacités, d'une part en ajoutant des "Big Twins", 777-300ER convertis par et avec la STC d'Israël Aerospace Industries et issus de sa...