Safran et Albany International se positionnent sur les matériaux composites de la future génération de moteurs civils

Safran Aircraft Engines et le groupe américain Albany International annoncent prolonger leur partenariat stratégique sur les matériaux composites avancés jusqu'en 2046, avec en ligne de mire la prochaine génération de moteurs destinés à l'aviation commerciale.



Après s'être rapprochées en 2006 dans le cadre de la fabrication d'éléments en composite de carbone tissé en 3D et utilisant le procédé RTM (moulage par injection de résine) pour le programme des réacteurs LEAP de CFM International (Airbus A320neo, Boeing 737 MAX et COMAC C919) et pour des trains d'atterrissage et des nacelles, les deux entités entendent désormais collaborer en vue de la prochaine génération de moteurs et « contribuer ainsi à l'engagement de l'industrie aéronautique en faveur de l'objectif de zéro émission nette de CO2 en 2050 ».



« Sur la base du partenariat à succès que nous avons développé avec Albany sur le programme LEAP, nous nous réjouissons d'entamer un nouveau chapitre de notre coopération stratégique, a déclaré Jean-Paul Alary, le président de Safran Aircraft Engines. « La combinaison de l'expertise reconnue d'Albany en matière de tissage et de nos matériaux composites innovants représente un atout fantastique pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de développement durable au travers de programmes moteurs de nouvelle génération » a t-il ajouté.



Pour rappel, Safran et Albany ont construit trois sites de production d'éléments en composites à Rochester (New Hampshire, États-Unis), à Commercy (Lorraine) et à Querétaro (Mexique), en particulier pour la production des aubes et d'une grande partie des carters de soufflante du LEAP. Selon le motoriste, ces trois sites ont livré plus de 130 000 pièces dédiées au LEAP à ce jour. Les deux partenaires ont également collaboré au développement et à la production de la structure en composites 3D de la soufflante du GE9X du Boeing 777X.



Safran et GE Aviation avaient par ailleurs dévoilé le programme de recherche et de développement RISE (pour Revolutionary innovation for sustainable engines) en juin dernier, une initiative menée par leur coentreprise CFM International qui doit conduire à un moteur à soufflante non carénée pour l'aviation commerciale à horizon 2035. L'Open Fan RISE promet une efficacité propulsive similaire à celle d'un turbopropulseur, mais à la vitesse des actuels avions monocouloirs.