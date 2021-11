Dubai Airshow : Emirates va déployer sa Premium Economy sur 105 Airbus A380 et Boeing 777

Pour le Dubai Airshow, Emirates avait choisi de mettre l'A380 en avant. Dominant le statique du salon de toute sa hauteur, le superjumbo lui a permis d'illustrer les points essentiels de son actualité : elle attend les deux derniers appareils restants à livrer par Airbus (dont le tout dernier en décembre) et elle a pu présenter sa nouvelle classe Premium Economy au plus grand nombre. Cette dernière a par ailleurs fait l'objet d'annonces durant le salon, comme son déploiement sur 105 appareils de la flotte - Boeing 777 compris - et le choix de son IFE. Retour sur ces nouveautés et visite de la cabine.



L'annonce majeure d'Emirates pendant le salon a été sa décision de réaménager plus d'une centaine de ses appareils avec sa nouvelle classe Premium Economy. Jusqu'à présent, seuls les six derniers A380 produits devaient en être équipés, ce qui ne permettait pas une commercialisation du...