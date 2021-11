ATR remotorise sa gamme avec le nouveau PW127XT de Pratt & Whitney Canada

Le numéro un mondial des avions régionaux turbopropulsés profite du salon aéronautique de Dubaï pour annoncer la remotorisation de sa gamme avec le PW127XT de Pratt & Whitney Canada, une nouvelle évolution du PW127 dévoilée en même temps.



Stefano Bortoli avait clairement l'impatience et la mine des grands jours lors de l'annonce de la remotorisation de la gamme des avions ATR au Dubai Airshow. Le président exécutif de l'avionneur franco-italien sait que le nouveau moteur PW127XT de Pratt & Whitney Canada vient parfaitement satisfaire la demande du marché, tant pour les opérateurs que pour les loueurs, dans le contexte de la reprise post-pandémie.



Le PW127XT (XT pour « extra time ») va en effet répondre à trois impératifs en matière de durabilité et de coûts d'exploitation pour l'aviation régionale et les avancées proposées avec cette nouvelle variante du PW127 sont tout simplement « phénoménales » pour Stefano Bortoli : une plus grande fiabilité avec une augmentation de 40% du temps sous aile (intervalles de maintenance portés à 20000 heures), une réduction induite de 20% des coûts de maintenance et, petite cerise sur le gâteau, un gain...