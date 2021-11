Vistajet ouvre la porte de son Global 7500 aux visiteurs du salon de Dubaï

Le Dubai Airshow, qui s'ouvre le 14 novembre, sera l'occasion pour Vistajet de présenter le nouveau fleuron de sa flotte pour la première fois au Moyen-Orient. En effet, l'un des quatre Global 7500 de l'opérateur d'avions d'affaires sera exposé sur le statique du salon, donnant un aperçu du luxe dont peuvent bénéficier les passagers voyageant à bord et des performances d'un appareil qui est capable de relier Dubaï à New York. Le Journal de l'Aviation a eu l'occasion de le visiter avant son départ pour les Emirats arabes unis.



Vistajet a choisi pour son Global 7500 une configuration permettant l'accueil de quatorze passagers (huit en configuration nuit), même s'il « va rarement au bout de sa capacité », reconnaît Simon Rochefort, le vice-président France de Vistajet, responsable des ventes, précisant que les voyageurs se déplacent généralement en groupes de trois à six personnes. La cabine a été entièrement aménagée par Bombardier, « qui propose des services permettant d'aller très loin dans la personnalisation », Vistajet ayant apporté ses propres touches sur les accessoires (tels que les coussins).



La cabine est scindée en quatre espaces de vie. A l'entrée se trouve la cuisine, entièrement équipée. Elle compte également une large banquette de trois places, permettant aux passagers de se détendre en buvant un verre ou en grignotant quelque chose.



Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Vient ensuite un salon très spacieux, avec dix grands fauteuils Nuage de Bombardier en cuir beige. Tous les éléments sont modulables : les fauteuils peuvent s'incliner, se transformer en lit, les deux tables au niveau du groupe de six fauteuils peuvent être installées de façon à ne plus former qu'une seule table pour un repas convivial ou une réunion...



Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

En continuant de progresser vers l'arrière de l'appareil, le voyageur arrive dans un second espace salon, cette fois avec une longue banquette longeant le fuselage de l'appareil, similaire à celle dans la cuisine, faisant face à une télévision. Contrairement à la banquette en cuisine, elle peut se transformer en lit deux places si besoin.



Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Vient enfin une chambre, avec un vrai lit deux places, une bibliothèque et un autre écran de télévision pour les personnes ayant besoin de repos. Le Global 7500 pouvant rester en vol durant quinze heures, cet espace permet de passer une vraie nuit à bord et d'arriver en forme à destination.



Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Un cabinet de toilette est attenant à cette chambre.



Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

La décoration fait la part belle au cuir clair et au bois sombre, créant une atmosphère feutrée, luxueuse et confortable, qui reste similaire à celle des autres jets de la flotte de Vistajet - son objectif étant que les clients retrouvent les caractéristiques qui leur sont familières entre les différents types d'appareils afin que l'expérience soit toujours du même niveau. Le parfum développé par Vistajet pour ses cabines est également présent à bord du Global 7500.



En revanche, l'appareil a plusieurs avantages de taille par rapport au reste de la flotte. Ses hublots tout d'abord : plus larges de 80% par rapport au Global 6000, ils laissent entrer un maximum de lumière naturelle, essentielle pour améliorer les conditions de voyage et la résistance au jet lag. Elle peut toutefois être tamisée grâce à des persiennes électriques. Le système d'éclairage Soleil permet également d'adapter l'éclairage en fonction du moment de la journée et de la destination pour réduire la fatigue. Par ailleurs, le moteur Passport de GE permet de réduire le bruit en cabine et d'améliorer la consommation de carburant, tout en étant apte à fonctionner avec du carburant durable d'aviation.



« Le Global 7500 va permettre aux entreprises, aux entrepreneurs, aux familles de voyager dans des conditions uniques », affirme Simon Rochefort. Actuellement, Vistajet possède et exploite quatre Global 7500. Elle en détient douze en commande et devrait recevoir les autres au cours de l'année 2022.



Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés