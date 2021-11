Emirates confie le démantèlement de son premier A380 à Falcon Aircraft Recycling

Même si elle ne compte pas le réintroduire dans sa flotte, Emirates a décidé de ne pas laisser son premier Airbus A380 pourrir dans le désert. La compagnie arabe a conclu un accord avec Falcon Aircraft Recycling afin de recycler un maximum d'éléments et de matériaux de l'appareil. Le Super Jumbo A6-EDA deviendra ainsi le premier à être démantelé hors d'Europe.



Emirates a déjà confié l'appareil à ses propres équipes d'ingénierie pour récupérer les composants réutilisables, tels que les moteurs, le système de trains d'atterrissage ou des composants des commandes de vols. Le reste a été confié à Falcon Aircraft Recycling, qui a pour mission de récupérer ou recycler 190 tonnes de matériaux divers. Les travaux de démantèlement ont déjà commencé et seront intégralement réalisés aux Emirats arabes unis afin de réduire encore l'impact de la fin de vie de l'appareil.



En plus de conduire ses activités de...