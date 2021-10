Les bases d'une reprise solide du secteur MRO en Europe

Après l'effondrement constaté l'année dernière, la lente reprise des activités liées à la maintenance des avions commerciaux est en marche, avec un gros rattrapage anticipé à partir de l'année prochaine (cellule, moteurs, équipements) pour continuer à faire voler une flotte qui retourne progressivement en service.



Pourtant, les derniers chiffres concernant la reprise de trafic estimés par Eurocontrol ne sont pas encore très optimistes, avec un retour du nombre de vols à son niveau de 2019 qui pourrait n'intervenir qu'à la fin 2023, voire même en 2027 dans le scénario le plus pessimiste.



En clair, le secteur MRO reviendra à son niveau de 2019 en 2025 en Europe, au plus tôt.



En attendant, les MRO indépendants ont clairement été les plus fragilisés durant la crise, certains n'affichant même plus qu'une simple activité de parking/stockage depuis des mois. D'autres au contraire ont réussi à limiter la...