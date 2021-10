Airbus saisira de nouvelles opportunités de croissance dans les services

Les services après-vente ont particulièrement souffert de la crise liée à la pandémie depuis mars 2020 et Airbus n'est évidemment pas épargné avec la diminution des heures de vol de la flotte mondiale.



L'avionneur européen a fait un point sur l'ensemble de ses services pour l'aviation commerciale le 14 octobre, en amont du salon MRO Europe qui se tiendra à Amsterdam les 20 et 21 octobre à Amsterdam. Airbus a évidemment rappelé que le secteur de la MRO dans son ensemble avait plongé de 40% en recettes au cours des 20 derniers mois. Le secteur lié aux « Upgrades », en particulier celui des réaménagements cabine, est toujours celui qui souffre le plus, avec un redémarrage qui interviendra après tous les autres.



Klaus Roewe, à la tête du service client d'Airbus depuis mai dernier, a cependant tenu à annoncer que la crise n'avait pas été exempte de...