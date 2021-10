IAI lance son programme d'A330-300P2F avec une grosse commande d'Avolon

Cela continue de bouger du côté du secteur des conversions d'avion de transport de passagers en cargo. Israel Aerospace Industries (IAI) a annoncé le lancement de son propre programme de conversion A330-300P2F avec une commande d'Avolon pour une trentaine d'exemplaires. Les travaux de conversion devraient se dérouler entre 2025 et 2028 sur l'ensemble des appareils.



IAI souligne que la société de leasing irlandaise ne se contente pas de passer commande mais prévoit de participer au programme, notamment au développement et à la validation du STC (Supplemental type certificate).



Avolon explique de son côté qu'elle compte profiter de la croissance à venir du fret aérien. Elle indique que le chiffre d'affaires du secteur devrait atteindre 150 milliards de dollars en 2021. La crise sanitaire et ses conséquences ont en effet fortement relancé l'attrait du secteur : la chute des capacités induite par l'indisponibilité des soutes des avions passagers, immobilisés...