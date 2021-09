Une importante victoire pour Rolls-Royce qui propulsera les B-52 de l'US Air Force au-delà de 2050

Le motoriste britannique va produire 650 réacteurs F130 aux Etats-Unis, une variante du BR700 qui équipera la flotte de bombardiers à long rayon d'action B-52H de l'US Air Force jusqu'au milieu du siècle.



La remotorisation des bombardiers B-52 de l'US Air Force est finalement attribuée à Rolls-Royce. Le motoriste britannique va donc fournir le F-130, version militaire de son réacteur BR700 et déjà présent sur les Global 6000 et Gulfstream V de l'USAF, pour remplacer les TF33-PW-103 de Pratt & Whitney, motorisation d'origine des B-52H Stratofortress. Le montant total du contrat attribué à Rolls-Royce est supérieur à 2,6 milliards de dollars.



Lancé en 2018, le programme de remotorisation CERP (Commercial Engine Replacement Program) va permettre de prolonger la vie opérationnelle des 76 B-52H jusqu'au milieu du siècle. Les deux autres finalistes étaient évidemment les motoristes américains Pratt & Whitney et GE Aviation.



Le premier proposait une variante de son PW800, sa nouvelle motorisation jusqu'ici dédiée à l'aviation d'affaires. GE avait quant à lui une double solution : l'une, très conservative, basée sur le CF34-10, l'autre plus ambitieuse, avec...