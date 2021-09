L'Airbus A321 cargo commence à tenir ses promesses pour le fret express et le e-commerce

Multiplication des commandes, flotte en service de plus en plus importante, nouvelles lignes de conversions et un nouveau STC en préparation sur le marché sont autant de signaux très positifs quant à la réelle adoption des différentes versions tout cargo de l'A321 d'Airbus dans le monde du fret aérien.



Successeurs naturels des Boeing 757F, les monocouloirs Airbus transformés pour transporter du fret de façon permanente sont en train de faire leur place entre les différentes déclinaisons du 737 cargo et les gros-porteurs de capacité intermédiaire présents sur le marché (767F/A330P2F). Avec une charge marchande de près de 28 tonnes pour un rayon d'action de 2300 nautiques (4260 km), l'A321 cargo dépasse même de trois tonnes celle du 757, pourtant plus lourd. Son volume interne et son autonomie sont certes inférieurs, mais sa capacité à pouvoir emporter du fret conteneurisé dans les soutes, et sa consommation en...