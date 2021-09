Finnair parvient à recycler 99,2% d'un Airbus A319

Finnair donne des nouvelles de son projet de démantèlement et de recyclage d'avion. En février dernier, la compagnie avait en effet décidé de retirer l'un de ses Airbus A319 du service et de réaliser elle-même son démantèlement à Helsinki - une première pour la compagnie et le pays - afin d'évaluer la pertinence d'internaliser au maximum l'activité de déconstruction. Si elle ne répond pas de façon tranchée à cette question, la compagnie s'est toutefois réjouie d'avoir mené le chantier à son terme et d'avoir dépassé ses objectifs : elle a réussi à recycler 99,2% de l'appareil.



L'A319 qui a servi pour ce test était celui immatriculé OH-LVB. Il était arrivé à la fin de son cycle de vie, après 21 ans de service et 54 710 heures de vol en 32 966 cycles. Finnair et son partenaire Kuusakoski pensaient pouvoir réutiliser 90% à 95% de sa structure. Finalement, ils...