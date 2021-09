« On sait que la transition énergétique va coûter un peu plus cher à tout le monde » - Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.



Après avoir refait l'inventaire des différents types de carburant durable d'aviation, Patrick Pouyanné explique quelles peuvent être les applications et quelles sont leurs limites. Il insiste surtout sur le surcoût qu'entraînera immanquablement la transition écologique de l'aviation et la nécessité de mettre en place une politique publique au niveau mondial et non local pour créer une vraie filière SAF et favoriser l'innovation.