Air France-KLM : La méga-commande de monocouloirs de tous les arbitrages

Ce sera la plus importante commande de l'histoire d'Air France-KLM. La deuxième phase du renouvellement de la flotte d'avions moyen-courriers des compagnies du groupe franco-néerlandais est lancée, avec un appel d'offres pour quelque 160 monocouloirs remotorisés à destination de KLM et Transavia.



Évidemment, la logique fait clairement pencher la balance du côté de la famille 737 MAX de Boeing, l'avionneur américain étant ici plus que particulièrement bien placé (tout comme le LEAP de CFM International) pour rafler la totalité de ce futur contrat pour des raisons évidentes de simplification opérationnelle, mais aussi de coût. On sait aussi que les négociations entre Boeing et Air France-KLM durent même depuis quelques années, des discussions évidemment mises de côté un temps suite aux déboires de la dernière génération de monocouloirs de l'avionneur américain. D'ailleurs, la surprenante lettre d'intention passée par IAG en juin 2019 au Bourget n'était pas celle qui...