« Notre renaissance est une renaissance verte » - Patrick Ky, directeur exécutif de l'EASA

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Patrick Ky, directeur exécutif de l'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).



Patrick Ky évoque les enjeux liés au calendrier, aux ruptures technologiques et à la transformation de la chaîne de valeur qui sont liés aux programmes d'avion à hydrogène et d'avions électriques, et leurs limites. Il souligne pourtant qu'il est essentiel que l'aviation se transforme, devienne plus verte - et le fasse mieux savoir - et continue de jouer son rôle de désenclavement des territoires et de rapprochement des personnes. Il parle enfin de la volonté d'optimiser le contrôle aérien et des difficultés à y parvenir, qui pourraient partiellement être levées maintenant que la flotte européenne s'homogénéise à la suite de la crise.