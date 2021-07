IAI va finalement poser sa première ligne européenne de conversion de Boeing 737NG en avions tout cargo en Italie

La branche Aviation d'Israel Aerospace Industries (IAI), anciennement Bedek, a finalement choisi l'Italie plutôt que la Lithuanie pour implanter sa première ligne de conversion de 737NG en Europe.



Le groupe israélien vient en effet d'annoncer qu'il s'appuierait sur le savoir-faire de la société de maintenance napolitaine Atitech S.p.A. pour établir un site de conversion des Boeing 737-700 et -800 de transport de passagers en avions tout cargo. Ce nouveau site de conversion viendra ainsi s'ajouter aux capacités de conversions d'IAI en Chine pour ce type d'appareils via son partenariat avec Tianjin Haite Aircraft Engineering Co. Ltd pour venir répondre à la hausse de la demande mondiale d'avions cargo.



« La création du premier site de conversion cargo en Europe est une étape historique pour IAI. La société a commencé son chemin il y a près de 70 ans en tant que société de maintenance pour avions et...